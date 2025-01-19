Свитолина сыграет с российской теннисисткой на Australian Open: каковы шансы на выход в четвертьфинал

Украинка смогла удивить в Мельбурне, выбив из соревнования четвертую ракетку мира. К сожалению, дальше Свитолиной придется сыграть против "нейтральной" теннисистки из России.

В Мельбурне продолжается первый теннисный турнир серии Grand Slam этого года – Australian Open. В женском одиночном разряде стартовали аж шестеро украинок, сообщает 24 Канал.

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Удачный путь Элины

Однако до 1/8 финала дошла только Элина Свитолина. Одесситка смогла выбить Симону Кирстю и Кэролайн Доулхайд на старте соревнования, справившись с ними за два сета.

А в третьем раунде Свитолина совершила сенсационный камбэк в бою против Ясмине Паолини. Четвертая ракетка мира уверенно выиграла первый сет (6:2), но Элине удалось переломить ход игры и выбить итальянку в третьем сете – 6:4, 6:0.

Таким образом, Свитолина повторила свое достижение прошлого года. Теперь же на пути к четвертьфиналу у нее будет представительница страны-террористки Вероника Кудерметова.

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Россиянка занимает аж 75 место в рейтинге WTA. На турнире в Австралии ей также удалось удивить. После победы над Оливией Гадецки из Австралии теннисистка выбила двух спортсменок из топ-30 мирового рейтинга – Кэти Бултер и Беатрис Хаддад Майю.

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Впрочем, в бою против украинки Кудерметова будет аутсайдером. Ее проход в четвертьфинал оценивается в 2,40, тогда как Свитолиной – в 1,58. При этом эксперты уверены, что Элина справится с соперницей за два сета. Коэффициент на ТБ2,5 по сетам составляет 2,35.

Встреча начнется в ночь на 20 января ориентировочно в 02:00 по киевскому времени. Отметим, что победительница пары выйдет в 1/4 финала, где сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан) или Мэдисон Киз (США).