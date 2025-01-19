Світоліна зіграє з російською тенісисткою на Australian Open: які шанси на вихід у чвертьфінал

Українка змогла здивувати у Мельбурні, вибивши зі змагання четверту ракетку світу. На жаль, далі Світоліній доведеться зіграти проти "нейтральної" тенісистки з Росії.

У Мельбурні продовжується перший тенісний турнір серії Grand Slam цього року – Australian Open. У жіночому одиночному розряді стартували аж шестеро українок, повідомляє 24 Канал.

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Вдалий шлях Еліни

Проте до 1/8 фіналу дійшла лише Еліна Світоліна. Одеситка змогла вибити Сімону Кирстю та Керолайн Доулхайд на старті змагання, впоравшись із ними за два сети.

А у третьому раунді Світоліна здійснила сенсаційний камбек в бою проти Ясміне Паоліні. Четверта ракетка світу впевнено виграла перший сет (6:2), але Еліні вдалось переломити хід гри та вибити італійку в третьому сеті – 6:4, 6:0.

Таким чином, Світоліна повторила своє досягнення минулого року. Тепер же на шляху до чвертьфіналу у неї буде представниця країни-терористки Вероніка Кудєрмєтова.

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Росіянка посідає аж 75 місце в рейтингу WTA. На турнірі в Австралії їй також вдалось здивувати. Після перемоги над Олівією Гадецкі з Австралії тенісистка вибила двох спортсменок з топ-30 світового рейтингу – Кеті Бултер та Беатріс Хаддад Майю.

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Втім у бою проти українки Кудєрмєтова буде аутсайдеркою. Її прохід у чвертьфінал оцінюється у 2,40, тоді як Світоліної – в 1,58. При цьому експерти впевнені, що Еліна впорається з суперницею за два сети. Коефіцієнт на ТБ2,5 по сетах становить 2,35.

Зустріч розпочнеться у ніч проти 20 січня орієнтовно о 02:00 за київським часом. Відзначимо, що переможниця пари вийде в 1/4 фіналу, де зіграє з Єлєною Рибакіною (Казахстан) або Медісон Кіз (США).