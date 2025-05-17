Свитолина неожиданно снялась с фартового турнира в Страсбурге: теннисистка сообщила причину

В воскресенье, 18 мая, в Страсбурге стартует грунтовый турнир серии WTA 500. На участие в нем была заявлена первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Однако перед самым началом соревнований Элина Свитолина снялась с турнира. Украинскую теннисистку беспокоит травма, полученная в Риме, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Элины Свитолиной.

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Турнир в Риме дал о себе знать

Первая ракетка Украины сейчас сосредоточится на подготовке к Ролан Гаррос, который начинается уже 25 мая.

"Привет, друзья! Небольшое обновление: к сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Страсбурге из-за небольшой травмы, которую я получила в Риме.

Вы все знаете, что Страсбург занимает особое место в моём сердце – именно здесь я выиграла свой первый титул WTA после рождения ребёнка. Мне очень нравится играть здесь, перед потрясающей публикой.

Надеюсь вернуться сюда в 2026 году. Сейчас сосредотачиваюсь на Ролан Гаррос.

Спасибо всем за понимание!", – написала Свитолина.

Свитолина объяснила свое решение / фото из инстаграма теннисистки

Напомним, что в 2023 году Элина Свитолина вернулась на корт после паузы, связанной с рождением дочери. Украинка одержала феерическую победу на турнире в Страсбурге, в финале обыграв россиянку Анну Блинкову – 6:2, 6:3.

Что касается "тысячника" в Риме, то там Элина дошла до четвертьфинала, где в борьбе уступила американке Пейтон Стернс.