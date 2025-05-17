Проте перед самим початком змагань Еліна Світоліна знялася з турніру. Українську тенісистку турбує травма, отримана у Римі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Еліни Світоліної.

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Турнір у Римі дався взнаки

Перша ракетка України наразі зосередиться на підготовці до Ролан Гаррос, який розпочинається вже 25 травня.

"Привіт, друзі! Невелике оновлення: на жаль, мені довелося знятися з турніру в Страсбурзі через невелику травму, яку я отримала в Римі.

Ви всі знаєте, що Страсбург займає особливе місце в моєму серці – саме тут я виграла свій перший титул WTA після народження дитини. Мені дуже подобається грати тут, перед приголомшливою публікою.

Сподіваюся повернутися сюди 2026 року. Зараз зосереджуюся на Ролан Гаррос.

Дякую всім за розуміння!", – написала Світоліна.

Світоліна пояснила своє рішення / фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що у 2023 році Еліна Світоліна повернулася на корт після паузи, пов'язаної з народженням доньки. Українка здобула феєричну перемогу на турнірі в Страсбурзі, у фіналі обігравши росіянку Анну Блінкову – 6:2, 6:3.

Щодо "тисячника" у Римі, то там Еліна дійшла до чвертьфіналу, де у боротьбі поступилася американці Пейтон Стернс.