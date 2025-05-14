Пейтон Стернс (США) – Еліна Світоліна (Україна) 2:1 (6:2, 4:6, 7:6)

В італійському Римі продовжується престижний жіночий турнір з тенісу категорії WTA1000. З майже сотні спортсменок, які стартували у змаганні, були три представниці України, повідомляє 24 Канал.

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Провал у першому сеті

Даяна Ястремська вилетіла вже у першому ж раунді, тоді як Марта Костюк дійшла до 1/8 фіналу. Найкращою з наших землячок стала Еліна Світоліна завдяки виходу до чвертьфіналу.

Сітка склалась непогано для українки, адже на цій стадії їй випала Пейтон Стернс. Американка посідає 42 місце в рейтингу WTA, тому саме Еліна вважалась явною фавориткою поєдинку.

Старт видався вдалим для Світоліної. Українка одразу ж оформила брейк і підкріпила його геймом на своїй подачі. Втім, після цього гра в одеситки зламалась, що дозволило Стернс піти в атаку.

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Американка змогла не тільки оформити камбек, а і виграти перши сет після шести поспіль взятих геймів. Спад Світоліної продовжився й у другому сеті, коли Еліна віддала перший же гейм на своїй подачі.

Характер та брак сил

Прийти до тями українці вдалось після третього розіграшу. Еліна змогла оформити брейк, а за рахунку 2:4 на користь Пейтон українка видала чотири переможних гейми поспіль та на останніх силах перевела зустріч у третій сет.

Цей камбек надав моральну перевагу Світоліній, яка їй знадобилась у перших геймах. Останній сет українка почала з двох брейків поспіль, але Стернс повернула їх після медичного таймауту.

Зрештою дівчата поперевіряли нерви своїх фанатів та довели матч до тайбрейку. На жаль, там Світоліній не вистачило сил, Стернс дотиснула її після восьмої подачі. Таким чином, Еліна залишає змагання в Римі, а Пейтон виходить у півфінал на італійку Ясміне Паоліні.