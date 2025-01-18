Сделала мощный камбэк: Свитолина пробилась в четвертый круг Australian Open-2025

В субботу, 18 января, состоялись матчи третьего круга Australian Open-2025. В одном из них Элина Свитолина противостояла Жасмин Паолини из Италии.

Элина Свитолина – Жасмин Паолини 2:1 (2:6, 6:4, 6:0)

Соперницей украинки стала представительница Италии. Элина смогла пробиться в следующий этап турнира, 24 канал.

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Безумный камбэк Свитолиной

Первый сет теннисистки начали при равном счете, однако впоследствии украинка проиграла пять геймов подряд.

Во втором сете преимущество получила уже Элина, несмотря на три нереализованных сетпойнта. Партия закончилась со счетом 6:4 в пользу украинки.

В третьей партии Свитолина "в сухую" разгромила итальянскую соперницу. Украинка просто не оставила Паолине шансов и завершила сет со счетом 6:0, одержав победу в матче.

Матч длился 1 час 45 минут.

Отметим, что следующей соперницей Элины Свитолиной станет "нейтральная" теннисистка Вероника Кудерметова.