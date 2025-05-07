Один день со Свитолиной: чем занимается первая ракетка Украины перед турниром в Риме
- Элина Свитолина делится своим дневным расписанием перед турниром в Риме, включая тренировки, акупунктуру и чтение книг.
- Свитолина стартует на турнире WTA 1000 в Риме со второго круга против испанки Джессики Бузас, а также в соревнованиях принимают участие Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Украинская королева тенниса Элина Свитолина умеет удивлять своих подписчиков интересным контентом. Спортсменка в социальной сети опубликовала пост о своем рабочем дне.
8 мая Элина Свитолина стартует на "тысячнике" в Риме. Украинская теннисистка уже прибыла в столицу Италии, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм спортсменки.
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Распорядок дня Свитолиной в Риме
Первая ракетка Украины опубликовала свое дневное расписание. Теннисистка с помощью фотосета рассказала подписчикам, во сколько просыпается, что ест перед соревнованиями, сколько времени занимают тренировки и восстановительные процедуры.
В частности стало известно, что Свитолина проходит курс акупунктуры – это метод традиционной китайской медицины, заключающаяся во введении в тело тонких игл.
Перед сном Элина выделяет время для чтения интересной книги.
Загляните в мою жизнь в Риме, когда я готовлюсь к турниру,
– подписала свой пост Свитолина.
День Свитолиной в Риме
Отметим, что Элина Свитолина начнет турнир WTA 1000 в Риме сразу с матча во втором круге. Соперницей украинки будет испанка Джессика Бузас, которая занимает 72 место в рейтинге.
Кроме Свитолиной в Риме будут соревноваться Марта Костюк и Даяна Ястремская. Они начнут турнирный путь с первого круга.