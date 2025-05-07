Один день со Свитолиной: чем занимается первая ракетка Украины перед турниром в Риме

Украинская королева тенниса Элина Свитолина умеет удивлять своих подписчиков интересным контентом. Спортсменка в социальной сети опубликовала пост о своем рабочем дне.

8 мая Элина Свитолина стартует на "тысячнике" в Риме. Украинская теннисистка уже прибыла в столицу Италии, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм спортсменки.

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Распорядок дня Свитолиной в Риме

Первая ракетка Украины опубликовала свое дневное расписание. Теннисистка с помощью фотосета рассказала подписчикам, во сколько просыпается, что ест перед соревнованиями, сколько времени занимают тренировки и восстановительные процедуры.

В частности стало известно, что Свитолина проходит курс акупунктуры – это метод традиционной китайской медицины, заключающаяся во введении в тело тонких игл.

Перед сном Элина выделяет время для чтения интересной книги.

Загляните в мою жизнь в Риме, когда я готовлюсь к турниру,

– подписала свой пост Свитолина.

День Свитолиной в Риме

Отметим, что Элина Свитолина начнет турнир WTA 1000 в Риме сразу с матча во втором круге. Соперницей украинки будет испанка Джессика Бузас, которая занимает 72 место в рейтинге.

Кроме Свитолиной в Риме будут соревноваться Марта Костюк и Даяна Ястремская. Они начнут турнирный путь с первого круга.