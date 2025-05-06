В Риме стартовал престижный теннисный турнир среди женщин категории WTA1000. Среди 96-ти участниц соревнования в столице Италии будут трое представительниц Украины, сообщает 24 Канал.

По теме Звезда украинского тенниса поразила нежными фото с прогулки перед турниром в Риме

Трио вместо квартета

Их количество могло вырасти до четырех, ведь в квалификации к турниру играла Юлия Стародубцева. Впрочем украинка проиграла уже в первом раунде Анне Хвалинской, которая представляет Польшу.

Особые надежды украинцы возлагают на первую ракетку страны Элину Свитолину, которая после полуфинала в Мадриде поднялась на 14 место в рейтинге WTA. Эта позиция позволила одесситке автоматически пройти первый раунд.

Элина будет стартовать со второго круга. Ее соперницей станет испанка Джессика Бузас Манейро, 72-ый номер рейтинга WTA. В первом круге девушка одолела американку Энн Ли (6:3, 5:7, 7:6).

Вокруг "нейтральные"

А вот Марте Костюк и Даяне Ястремской придется начинать свой путь с первого круга. Киевлянке в соперники выпала филиппинка Александра Эала с 70-й строчки рейтинга WTA.

Справка. Костюк и Ястремская свои первые матчи проведут 7 мая, тогда как Свитолина – 8 мая. Прямая трансляция поединков турнира WTA1000 в Риме пройдет на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Успех в этом матче выведет Костюк во второй круг на россиянку Дарью Касаткину, которая недавно сменила гражданство на австралийское. Что же касается Ястремской, то ее первой оппоненткой станет все еще действующая россиянка Анастасия Потапова.

Читайте также Разрыв, роскошная свадьба и рождение дочери: романтическая история Свитолиной и Монфиса

Спортсменка занимает 34-е место в мировом рейтинге. Если Даяна одержит победу, то выйдет на еще одну "нейтральную" спортсменку, но уже из Беларуси. Речь о первой ракетке мира Арине Сабаленко, которая недавно выиграла "тысячник" в Мадриде.