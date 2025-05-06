У Римі стартував престижний тенісний турнір серед жінок категорії WTA1000. Серед 96-ти учасниць змагання у столиці Італії будуть троє представниць України, повідомляє 24 Канал.
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Тріо замість квартету
Їх кількість могла зрости до чотирьох, адже у кваліфікації до турніру грала Юлія Стародубцева. Втім українка програла вже у першому раунді Анні Хвалінській, яка представляє Польщу.
Особливі надії українці покладають на першу ракетку країни Еліну Світоліну, яка після півфіналу в Мадриді піднялась на 14 місце в рейтингу WTA. Ця позиція дозволила одеситці автоматично пройти перший раунд.
Еліна стартуватиме з другого кола. Її суперницею стане іспанка Джессіка Бузас Манейро, 72-ий номер рейтингу WTA. У першому колі дівчина здолала американку Енн Лі (6:3, 5:7, 7:6).
Навколо "нейтральні"
А ось Марті Костюк та Даяні Ястремській доведеться починати свій шлях з першого кола. Киянці у суперники випала філіппінка Александра Еала з 70-го рядка рейтингу WTA.
Довідка. Костюк та Ястремська свої перші матчі проведуть 7 травня, тоді як Світоліна – 8 травня. Пряма трансляція поєдинків турніру WTA1000 в Римі пройде на ОТТ-платформі Setanta Sports.
Успіх в цьому матчі виведе Костюк у друге коло на росіянку Дар'ю Касаткіну, яка нещодавно змінила громадянство на австралійське. Що ж стосується Ястремської, то її першою опоненткою стане все ще чинна росіянка Анастасія Потапова.
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Спортсменка посідає 34-те місце у світовому рейтингу. Якщо Даяна здобуде перемогу, то вийде на ще одну "нейтральну" спортсменку, але вже з Білорусі. Мова про першу ракетку світу Аріну Сабалєнка, яка нещодавно виграла "тисячник" у Мадриді.