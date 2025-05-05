Україну в одиночному розряді представляли чотири тенісистки. Найкраще виступила Еліна Світоліна, яка пробилася до 1/2 фіналу, повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися позиції українських спортсменок

Уродженка Одеси здобула чотири перемоги й тільки за крок до фіналу поступилася першій ракетці світу Арині Сабалєнка, яка й здобула трофей. Такий результат дозволив їй покращити позицію у світовому рейтингу та вперше з лютого 2022 року повернутися в топ-15.

Також турнір у Мадриді можуть занести собі в актив Марта Костюк (1/4 фіналу) та Юлія Стародубцева (1/8 фіналу). Вони піднялися на 9 і 19 сходинок відповідно.

Раніше за всіх залишила змагання у столиці Іспанії Даяна Ястремська. Вона вилетіла в 1/32 фіналу від третьої ракетки світу Коко Гофф, але все одно продемонструвала мінімальний прогрес у рейтингу.

Українки в топ-250 світового рейтингу

14. Еліна Світоліна – 2810 очок (+3 позиції)

27. Марта Костюк – 1686 (+9)

45. Даяна Ястремська – 1214 (+1)

75. Ангеліна Калініна – 878 (-1)

80. Юлія Стародубцева – 822 (+19)

152. Дарія Снігур – 485 (-5)

225. Анастасія Соболєва – 325 (-2)

241. Валерія Страхова – 299 (+6)

246. Леся Цуренко – 290 (-5)

Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулися мінімальні зміни. Першою ракеткою залишається Арина Сабалєнка, а десятку замикає Паула Бадоса.

Рейтинг WTA: топ-10