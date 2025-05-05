Украину в одиночном разряде представляли четыре теннисистки. Лучше всего выступила Элина Свитолина, которая пробилась в 1/2 финала, сообщает 24 Канал.
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Как изменились позиции украинских спортсменок
Уроженка Одессы одержала четыре победы и только за шаг до финала уступила первой ракетке мира Арине Соболенко, которая и завоевала трофей. Такой результат позволил ей улучшить позицию в мировом рейтинге и впервые с февраля 2022 года вернуться в топ-15.
Также турнир в Мадриде могут занести себе в актив Марта Костюк (1/4 финала) и Юлия Стародубцева (1/8 финала). Они поднялись на 9 и 19 ступенек соответственно.
Раньше всех покинула соревнования в столице Испании Даяна Ястремская. Она вылетела в 1/32 финала от третьей ракетки мира Коко Гофф, но все равно продемонстрировала минимальный прогресс в рейтинге.
Украинки в топ-250 мирового рейтинга
- 14. Элина Свитолина – 2810 очков (+3 позиции)
- 27. Марта Костюк – 1686 (+9)
- 45. Даяна Ястремская – 1214 (+1)
- 75. Ангелина Калинина – 878 (-1)
- 80. Юлия Стародубцева – 822 (+19)
- 152. Дарья Снигур – 485 (-5)
- 225. Анастасия Соболева – 325 (-2)
- 241. Валерия Страхова – 299 (+6)
- 246. Леся Цуренко – 290 (-5)
Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошли минимальные изменения. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, а десятку замыкает Паула Бадоса.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Соболенко ("нейтральная") – 11118 очков
- Ига Швентек (Польша) – 6773
- Коко Гофф (США) – 6603 (+1 позиция)
- Джессика Пегула (США) – 6243 (-1)
- Жасмин Паолини (Италия) – 4875 (+1)
- Мэдисон Киз (США) – 4824 (-1)
- Мирра Андреева ("нейтральная") – 4781
- Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4193
- Эмма Наварро (США) – 3797 (+1)
- Паула Бадоса (Испания) – 3761 (-1)