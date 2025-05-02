В Мадриде подходит к завершению женский теннисный турнир категории WTA1000 на грунте. Среди почти сотни участниц соревнования было четверо украинок, сообщает 24 Канал.

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Более чем полмиллиона

Наши девушки выступили довольно удачно. Трем из них удалось добраться до 1/8 финала, а Элина Свитолина остановилась всего в шаге от финала. Между тем, стали известны размеры призовых, которые теннисистки заработали в столице Испании.

Меньше всего получила Дарья Снигур. Теннисистка вылетела в первом же круге отбора, но при этом смогла выиграть 6 270 евро. Куда большие заработки получились у тех, кто играл в основной сетке.

Даяна Ястремская пополнила свой кошелёк на 30 895 евро. Одесситка прошла только во второй круг, где уступила будущей финалистке Коко Гауфф. Существенно больше заработала Юлия Стародубцева, которая прошла через квалификацию.

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Девушка остановилась в 1/8 финала, благодаря чему выиграла 90 445 евро. На один раунд больше продержалась Марта Костюк, ее в четвертьфинале выбила первая ракетка мира Арина Сабаленка.

Доход киевлянки составил 165 670 евро. Больше всего же удалось выиграть Элине Свитолиной. Выход в полуфинал принес первой ракетке Украины аж 291 040 евро. Таким образом украинкам суммарно покорилась сумма 584 320 евро.