Накануне турнира Даяна прогулялась по Риму, чем с радостью поделилась с фанатами. Спортсменка на собственной странице в инстаграме опубликовала волшебные фотографии, сообщает 24 канал.

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Роскошная Даяна Ястремская

Звездная украинская теннисистка предстала перед камерой в хрупком образе. Даяна для прогулки выбрала нежное розовое платье с глубоким декольте.

Фонари ночного Ромы добавили загадочности фотографиям Даяны Ястремской. А взгляд теннисистки очаровал немало поклонников.

Даяна Ястремская в Риме / Фото из инстаграма теннисистки

Напомним, что Даяна Ястремская начнет выступления в Риме 6 мая. Украинская теннисистка стартует сразу с основной сетки турнира WTA 1000.