"Это самая тяжелая правда": Свитолина назвала причину развода с любимым

Элина Свитолина поразила всех новостью о том, что она разводится со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Теннисистка также назвала причину развода с любимым.

Соответствующий пост спортсменка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм. Свой непростой разговор с мужем она назвала "самой тяжелой правдой" своей жизни.

В чем причина развода Свитолиной и Монфиса

Свитолина отметила, что новость о разводе с мужем – это самая тяжелая новость, которой ей когда-либо приходилось делиться. Она напомнила, что в прошлом году говорила о своем желании отойти от корта, поскольку находилась в ненадлежащем эмоциональном состоянии. Ее ощущение того, что она теряет себя, только усилилось.

Я должна найти путь обратно к самой себе. Сделать это в браке я не могу. Это самая тяжелая правда, с которой я сталкивалась. Это самое тяжелое, что мне когда-либо приходилось говорить любимому человеку,

– отметила теннисистка.

Она добавила, что Гаэль выслушал ее с глубоким пониманием, с силой духа и непоколебимой выдержкой. Элина подчеркнула, что никогда этого не забудет.

По ее словам, муж любил ее всегда – и в самые счастливые моменты, и в самые мрачные времена. Элина сказала, что тоже любила своего мужа всем сердцем.

Вместе мы построили прекрасную жизнь. Судьба же подарила нам самое ценное – нашу дочку Скай,

– сказала Свитолина.

Спортсменка поделилась, что дочь останется для бывших супругов на первом месте. И во все самые важные моменты жизни Скай ее родители будут рядом с ней.

Что известно о семье Свитолиной

Элина знала Гаэля еще в подростковом возрасте, когда только начинала свой путь к вершинам мирового тенниса. Монфис тогда уже входил в топ-10 теннисистов мира. Строить отношения пара начала в 2018 году. Правда, поначалу они скрывали их. Публично о том, что Элина и Гаэль встречаются, стало известно только в 2019 году.

Интересным стал факт, что в 2021 году спортсмены неожиданно поставили свои отношения на паузу. Но разрыв длился недолго, и после воссоединения в том же году пара поженилась.

А уже через год, в октябре 2022 года, у пары родилась дочь, которую назвали Скай. Элина и Гаэль даже создали совместную страницу в Инстаграме, где делились общими моментами жизни. Буквально несколько дней назад Элина мило поздравила дочку с днем рождения. Теперь же Свитолина совершенно неожиданно объявила шокирующую новость о разводе с Гаэлем Монфисом.