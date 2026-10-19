Відповідний допис спортсменка зробила на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм. Свою непросту розмову з чоловіком вона назвала "найважчою правдою" свого життя.

Яка причина розлучення Світоліної та Монфіса

Світоліна зазначила, що новина про розлучення з чоловіком – це найважча новина, якою їй коли-небудь доводилось ділитись. Вона нагадала, що торік казала про своє бажання відійти від корту, бо вона була в неналежному емоційному стані. Її відчуття того, що вона втрачає себе, тільки посилилось.

Я маю знайти шлях назад до самої себе. Зробити цього в шлюбі я не можу. Це найважча правда, з якою я стикалась. Це найважче, що мені коли-небудь доводилось казати коханій людині,

– зауважила тенісистка.

Вона додала, що Гаель вислухав її з глибоким розумінням, із силою духу та непохитною витримкою. Еліна наголосила, що ніколи цього не забуде.

За її словами, чоловік кохав її завжди, й у найщасливіші миті, й у найтемніші часи. Еліна сказала, що також любила свого чоловіка всім серцем.

Разом ми побудували прекрасне життя. Доля ж нам подарувала найцінніше – нашу донечку Скай,

– сказала Світоліна.

Спортсменка поділилась, що донька залишиться для колишнього подружжя на першому місці. І в усі найважливіші моменти життя Скай її батьки будуть поруч із нею.

Що відомо про родину Світоліної

Еліна знала Гаеля ще в підлітковому віці, коли тільки починала свій шлях до вершин світового тенісу. Монфіс тоді вже входив до топ-10 тенісистів у світі. Будувати ж стосунки пара почала у 2018 році. Щоправда, на початку вони приховували їх. Публічно про те, що Еліна та Гаель зустрічаються, стало відомо тільки у 2019 році.

Цікавим став той факт, що у 2021 році спортсмени несподівано поставили свої стосунки на паузу. Та розрив тривав недовго, й після возз'єднання того ж року пара одружилась.

А вже за рік, у жовтні 2022 року в пари народилась донька, яку назвали Скай. Еліна та Гаель навіть створили спільну сторінку в Інстаграмі, де ділились спільними моментами життя. Буквально кілька днів тому Еліна мило привітала донечку з днем народження. Тепер же Світоліна дуже несподівано оголосила приголомшливу новину про розлучення з Гаелем Монфісом.