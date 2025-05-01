Месть за Костюк: каковы шансы Свитолиной победить фанатку Лукашенко на пути к финалу в Мадриде

В первый день мая Элина Свитолина проведет свой полуфинальный матч WTA 1000 в испанском Мадриде. Соперницей первой ракетки Украины будет "нейтральная" белоруска Арина Сабаленко.

На пути к полуфиналу Элина Свитолина выбила из "тысячника" в Мадриде уже четырех соперниц – британку Сонай Картал, Елену Рыбакину из Казахстана, греческую теннисистку Мария Саккари и японку Моюку Учидзиму, сообщает 24 Канал.

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Первая ракетка Украины против первой в мире

Как раз против последней украинская теннисистка соревновалась за путевку в 1/2 финала WTA 1000. В четвертьфинале Свитолина отдала представительнице Японии лишь три гейма и уверенно за 54 минут в двух сетах закрыла Учидзиму – 6:2, 6:1.

Соперница Элины определялись в противостоянии Арины Сабаленко против другой украинки Марты Костюк. 22-летняя теннисистка из Киева дала достойный бой первой ракетке мира. Правда, "нейтральная" забрала обе партии на тай-брейке – 7:6 дважды. Поединок длился 2 часа и 33 минуты.

Кроме Костюк Сабаленко прошла на испанском престижном турнире "нейтральную" Анну Блинкову, бельгийку Элизу Мертенс и американку Пейтон Стернс.

Важно! Уже вечером 1 мая Свитолина попытается отомстить Сабаленко за победу над Костюк. Ориентировочное начало встречи в 22:30 по Киеву.

В прошлом году Свитолина и Сабаленко дважды пересекались на одном корте. В обоих случаях, к сожалению, победу одерживала фанатка Александра Лукашенко. Сначала их встреча произошла в рамках 1/8 финала WTA на грунте в Риме – 6:4, 1:6, 6:7. А второй раз в 2024-м году теннисистки сыграли 1/8 финала хардового турнира WTA в американском Цинциннати. Здесь Арина забрала путевку в четвертьфинал в двух сетах – 7:5, 6:2.

Последний раз Элина побеждала эту "нейтральную" еще в 2020-м, когда в трех сетах выбила ее из полуфинала во французском Страсбурге – 2:6, 6:4, 4:6.

Прогноз Favbet

На линии Favbet большие шансы на победу отдают Сабаленко – 1,55. Зато победа Свитолиной оценена в 2,59.

Все возможные счета полуфинала Сабаленко – Свитолина в Мадриде:

2:0 – 2,37 ;

; 0:2 – 4,50 ;

; 2:1 – 3,55 ;

; 1:2 – 4,90.

Какие шансы на то, что поклонники тенниса увидят в этом ключевом матче тай-брейк: да – 3,10, нет – 1,28. В Favbet тотал геймов украинской теннисистки во встрече стартует от восьми – 1,34.

Если первая партия будет по "нейтральной", тогда с большой вероятностью, что Сабаленко уже не отпустит победного результата (П1П1) – 1,91. А вот на то, что Свитолина возьмет первый сет и вообще в итоге и матч стоит коэффициент (П2П2) 3,45.