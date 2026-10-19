Свитолина сообщила о разводе со своим мужем – теннисистом Гаэлем Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина развелась со своим мужем – французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

О расставании Свитолина сообщила на своей странице в инстаграме.

Свитолина и Монфис были в браке с 2021 года

"Это самое тяжелое, чем мне когда-либо приходилось делиться. Все знают, как много для меня значит Украина. О том, что война сделала со мной изнутри, я говорила редко. В прошлом году я говорила вам, что мне нужно отойти от корта, потому что я была не в том эмоциональном состоянии. Сегодня я хочу раскрыться чуть больше. Чего вы не видели, так это бессонных ночей, сомнений и ощущения того, что я постепенно теряю себя", – написала Свитолина.

Она добавила, что ее муж Гаэль был свидетелем всех ее переживаний. Он ни разу не отпустил ее руку. Они долго боролись с этим вместе, вкладывая в это все свои силы.

Однако некоторые сражения происходят глубоко внутри нас. Никакая любовь другого человека не способна одержать победу вместо нас,

– отметила спортсменка.

Свитолина заметила, что со временем поняла: ей нужно найти путь обратно к самой себе. Сделать это в браке она не сможет. Это самая тяжелая правда, с которой она сталкивалась, и самое трудное, что ей когда-либо приходилось говорить любимому человеку. Гаэль выслушал ее и отнесся с пониманием, проявив силу духа и выдержку, которые, как рассказала Элина, она никогда не забудет.

Гаэль любил меня и в самые счастливые моменты моей жизни, и в самые мрачные времена. Я тоже любила его всем сердцем. Вместе мы построили прекрасную жизнь. Судьба же подарила нам самое дорогое – нашу дочь Скай,

– подчеркнула Элина.

Украина подчеркнула, что дочь всегда будет для них на первом месте. Брак Элины и Гаэля закончился, но их семья – нет. Они всегда будут оставаться родителями своей Скай и будут рядом на каждом этапе ее жизни.

Пожалуйста, знайте, что здесь нет виновных. Есть только двое людей, которые глубоко любили друг друга. Теперь наша общая история приобретает иную форму,

– добавила теннисистка.

Она попросила своих поклонников отнестись к ней и Гаэлю с теплотой и добротой, а также дать им пространство для исцеления. В заключение Свитолина поблагодарила всех за их любовь.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в июле 2021 года после нескольких лет отношений. В октябре 2022 года у пары родилась дочь Скай.

Буквально несколько дней назад девочка отпраздновала свой 4-й день рождения. Элина Свитолина очень она мило поздравила свою дочь с праздником в соцсетях.

А еще чуть раньше неожиданно стало известно о завершение карьеры мужа Элины Свитолиной. Гаэль Монфис прекратил спортивные выступления раньше, чем ожидалось.