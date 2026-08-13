Вслед за Костюк: Свитолина уступила Свентек в одном шаге от финала турнира в Торонто

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила свое выступление на турнире серии WTA 1000 в канадском Торонто. В ночь на 13 августа в напряженном полуфинальном поединке украинка уступила бывшей лидеру мирового рейтинга, польке Изе Свентек.

Матч длился 2 часа 19 минут и держал в напряжении до последнего гейма. Подробнее о том, как прошла игра, расскажет 24 Канал.

Ход матча Свитолина – Швентек

В первом сете Свитолина начала матч неудачно. Она трижды подряд уступила свою подачу, что позволило Швьонтек взять сет со счетом 3:6.

Во втором сете украинская теннисистка сумела полностью перехватить инициативу и вернуться на свой привычный уровень. Элина разгромила соперницу, отдав ей лишь один гейм (6:1).

В третьем сете Свитолина была чрезвычайно близка к успеху. Она первой оформила брейк-пойнт и повела в счете 3:2. Однако развить преимущество не удалось. Свентек вовремя оправилась, взяла две подачи украинки и довела матч до победы (3:6).

Благодаря этой победе Свентек впервые в карьере вышла в финал турнира в Торонто.

Это была уже восьмая личная встреча теннисисток и третья в сезоне 2026 года. Несмотря на это поражение, в текущем году преимущество остается за Свитолиной, которая выиграла два предыдущих поединка. Общий счет в личных встречах теперь составляет 5:3 в пользу польской спортсменки.

Стоит отметить, что на пути к этому финалу Свентек стала настоящим "камбэк-проклятием" для украинских теннисисток. Ранее в 1/8 финала (8 августа) полька по схожему сценарию выбила еще одну украинку – Марту Костюк. Тогда Костюк уверенно выиграла первый сет, но в итоге уступила Свентек со счетом 3:6, 6:1, 6:2.