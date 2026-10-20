Против Монфиса выдвинули множество обвинений, – Свитолина сделала новое заявление о разводе

Украинская теннисистка Элина Свитолина сделала новое заявление о разводе с Гаэлем Монфисом. Спортсменка пояснила, что имела в виду в своем первом посте, в котором сообщила о разрыве отношений.

В своем инстаграме Свитолина заявила, что рассказала лишь об одной из причин, повлиявших на ее решение развестись с Монфисом.

Свитолина отреагировала на завершение карьеры Монфиса

"Я просто хочу немного прояснить свой предыдущий пост, поскольку поняла, что не все, особенно моя международная аудитория, полностью поняли, что именно я хотела сказать. В том посте я поделилась лишь одной из причин, повлиявших на мое решение и заставивших меня задуматься о своей жизни и будущем. Но на самом деле все гораздо сложнее, и дело никогда не было только в чем-то одном", – написала спортсменка.

По словам Элины, более 4 лет войны, а также различные ситуации заставили ее по-другому смотреть на жизнь.

Меняется твое мировоззрение, переосмысливаются ценности и приоритеты, и ты начинаешь понимать, чего на самом деле хочешь от жизни,

– отметила она.

Теннисистка пишет, что в какой-то момент осознала, что больше не хочет продолжать жить так, как раньше, "если это не приносит мне настоящего счастья".

И поверьте, принять это решение было совсем не просто,

– подчеркнула Свитолина.

Украинка подчеркнула, что любит и уважает Монфиса, и всегда будет любить его и ценить за то, каким он является человеком.

"Именно поэтому для меня было так важно быть честной и с ним, и с самой собой. Не всегда возможно объяснить все причины таких личных и сложных решений в одном посте. И, честно говоря, некоторые вещи слишком личные, чтобы рассказывать о них публично. Именно так я относилась и отношусь к объявлению о завершении нашего брака", – добавила Элина.

Свитолина также прокомментировала новость о том, что Монфис досрочно завершил спортивную карьеру.

Но, как некоторые из вас заметили, карьера Гаэля внезапно завершилась после того, как он решил уйти из спорта из-за нашей ситуации. К сожалению, против него выдвинули много обвинений, которых он не заслуживал, поэтому мы вместе опубликовали совместное заявление,

– написала она.

В заключение теннисистка призвала свою аудиторию отнестись с пониманием к их решению развестись, отметив, что ей и Гаэлю сейчас чрезвычайно тяжело.

Свитолина и Монфис разводятся

В понедельник, 19 октября, Свитолина сообщила, что разводится с французским спортсменом. Она отметила, что на нее сильно повлияла война России в Украине.

Монфис, в свою очередь, из-за разрыва решил досрочно завершить карьеру теннисиста.

Отметим, пара поженилась в июле 2021 года после двух лет отношений. А 15 октября 2022 года у супругов родилась дочь Скай Монфис. После рождения дочери Свитолина вернулась в профессиональный теннис в 2023 году.