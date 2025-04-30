Свитолина вышла в полуфинал "тысячника" в Мадриде, разгромив вторую ракетку Японии: видеообзор

В среду, 30 апреля, состоялись поединки 1/4 финала турнира серии WTA 1000 в столице Испании. В одном из них Элина Свитолина встречалась с японской теннисисткой Моюкой Учидзимой.

Моюка Учидзима – Элина Свитолина 0:2 (2:6, 1:6)

Это было второе очное противостояние между спортсменками. Оно длилось всего 54 минуты и снова завершилось победой первой ракетки Украины, сообщает 24 Канал.

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Уроженка Одессы начала игру с брейка в пассиве, но после этого быстро собралась и подтвердила статус фаворитки. Она забрала четыре следующих гейма и спокойно закрыла партию со счетом 6:2.

Второй сет также стартовал перспективно для японки, но это был день Элины. Украинка при счете 1:1 и 0:30 на своей подаче включилась на полную и оформила разгромную победу – 6:1.

Таким образом, Свитолина выиграла 11-й матч подряд, не проиграв при этом ни одного сета. Это позволило нашей теннисистке обновить личный рекорд по количеству выигранных партий подряд – 22. Предыдущим лучшим результатом было 16 сетов в период с июля по август 2013 года.

Статистика. В течение поединка Элина Свитолина сделала пять эйсов и не имела в пассиве ни одной двойной ошибки, реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов и выиграла 7 из 8 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 55:30.

Отметим, что в полуфинале может состояться украинское дерби. Соперницей Элины станет победительница матча Марта Костюк – Арина Соболенко.

Видеообзор Учидзима – Свитолина

Напомним, что в четвертьфинал киевлянка пробилась, одолев "нейтральную" фанатку Спартака Анастасию Потапову.