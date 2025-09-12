Немалая часть украинского народа приняла активную позицию с первых дней полномасштабной войны в Украине против России. Из них большая когорта является представителями спорта.

Украинские спортсмены активно приобщаются к помощи нашей армии, демонстрируя свою патриотическую позицию за пределами спортивных площадок. Они помогают финансово, привозят снаряжение, поддерживают моральный дух своими приездами и даже жертвуют свои заработанные гонорары на украинское войско, информирует 24 Канал.

Элина Свитолина

Одной из спортсменок, которые больше всего и регулярно помогает военным является первая ракетка Украины Элина Свитолина. Теннисистка является амбассадором платформы UNITED24. Она активно посещает благотворительные вечера, где собираются колоссальные суммы для украинского народа.



После 24 февраля Свитолина отдавала все заработанные на турнирах призовые на фонды, которые помогают военным. Особое внимание теннисистки приковано к добровольческому подразделению "Хартия", куда она неоднократно привозила волонтерскую помощь, была на полигоне и даже проверяла меткость, стреляя из гранатомета и пулемета.

Кроме этого Элина помогает пострадавшим во время войны семьям, а ее благотворительный фонд "Svitolina Foundation" занимается помощью для юных украинских теннисистов. Под ее патронатом было восстановление ЖК "Мюнхаузен" в Ирпене, который был полуразрушен из-за вражеских обстрелов.

Элину Свитолину можно назвать настоящим голосом Украины не только в спортивном сообществе, а в целом мире. К ее мнению прислушиваются миллионы людей, которые даже далеки от большого тенниса. Одесситка продолжает выступать в Туре, где в интервью часто вспоминает о ежедневных страданиях украинцев, не жмет руку враждебным соперницам и активно выступала за устранение их от международных соревнований. Но, к сожалению, в WTA работают просто настоящие трусы.

Александр Усик

Также в этом списке свое место заслуженно занимает абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик. Титулованный боксер вслед за Элиной Свитолиной и Андреем Шевченко стал амбассадором платформы UNITED24.



После 24 февраля 2022 года Усик отбросил бокс в сторону и вступил в территориальную оборону Киевской области. Только военные убедили Александра вернуться на ринг и провести бой против Энтони Джошуа. Сами бойцы уверяли, что этот реванш будет хорошим шансом напомнить миру еще раз о войне в Украине. Только после этого Усик выехал за границу, начал тренировочный лагерь и в итоге во второй раз одолел Эй Джея.

Сразу после победы Усик вернулся на родную землю, где поддерживает моральный дух наших защитников, посещает раненых военных и ездит передавать помощь. Также его семья занимается организацией благотворительных вечеров, где собираются миллионы на восстановление страны, помощь не только военным, но и украинцам, пострадавших от российской агрессии.

Также Александр закупал генераторы в медицинские учреждения. Часть заработанных за бой против Джошуа средств Усика пошли на помощь украинскому народу. "Абсолют" регулярно финансово поддерживает войско. Ведь Усик непосредственно знает, какие безжалостные россияне. Они повредили его дом в Ворзеле, когда наступали на Киев.

В начале сентября 2025-го Усик приехал в гости в медицинский центр к нацгвардейцам, где они проходят реабилитацию.

Роман Зозуля

Роман Зозуля – бывший футболист, экс-форвард сборной Украины и легендарного Днепра. Зозуля активно волонтерит еще с начала боевых действий на Донбассе, которые начались в 2014-м.



С тех пор Роман превратился из футболиста в волонтера. Хотя футбольная карьера Зозули продолжалась до июля 2023-го. Даже на расстоянии нападающий едва ли не ежедневно помогал военным, играя в Испании. Его фонд "Народная армия" привез много машин – от внедорожников до карет скорой помощи.

После окончания карьеры начал работать футбольным агентом. Зозуля активно выражает свою патриотическую позицию в интервью и соцсетях.

Сергей Стаховский

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский не только помогает армии, но и непосредственно причастен к нему. Бывший теннисист уже в первые дни полномасштабного вторжения пересек украинскую границу, вернувшись защищать родную страну. Его уже экс-жена и трое детей остались жить в безопасной Венгрии, где проживал также Стаховский.



Сергей сначала стал частью теробороны столицы Украины. А потом присоединился к службе в минометном взводе в составе 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии. Затем вошел в спецподразделение СБУ "Альфа". Был участником боев за Бахмут и Авдеевский коксохимический завод.

Еще с далекого 2014-го Стаховский продемонстрировал свою проукраинскую позицию. Волонтерил и помогал военным.

Вспомним, что именно полномасштабная война разорвала брак Стаховского с женой-россиянкой Анфисой.

Александр Долгополов

Александр Долгополов – еще один украинский бывший теннисист, который не побоялся посмотреть в глаза врагу. Весной 2022-го Долгополов стал частью украинской армии.



Александр, как и его "коллега по корту" Сергей, вернулся в Украину из-за границы. 24 февраля 2022 года Долгополов застал в Турции, где поехал отдыхать вместе с семьей. Совесть бывшего теннисиста не позволила ему оставаться в безопасной стране и приехал на Родину, где взял в руки оружие.

В ВСУ Долгополов пошел в аэроразведку, а в январе 2023-го рассказывал, что преимущественно работает на дронах и делает все, что с ними связано. В одном из интервью экстенисист рассказал, как резко изменилась его жизнь, а также объяснил, как его теннисный опыт помогает ему на передовой.

Александр Зинченко

Александр Зинченко также за это время сделал большой вклад для родной страны и ее защиты. Новичок английского Ноттингем Форест мог стать частью украинской армии. Зинченко хотел покинуть футбол ради защиты Родины, когда еще играл за Манчестер Сити. Тогда "горожане" и семья отказали Александра от такого решения, ведь он вообще не имел военной подготовки или опыта. Также его убедили, что он больше принесет пользы Украине на футбольном поле и инфопространстве, чем на фронте.



Поэтому Зинченко создал собственный благотворительный фонд, который помогает украинцам, пострадавшим от войны. Он осуществляет мечты юных украинских футболистов, а его лоты собирают миллионы для земляков, которые нуждаются в помощи.

Андрей Шевченко

Еще одним представителем украинского спорта, который помогает армии и украинцам, является нынешний президент УАФ Андрей Шевченко. Именно Андрей Николаевич стал первым амбассадором UNITED24.



Ранее Фонд Милана вместе с Шевченко брал на себя обязательства сделать вклад в реконструкцию Центрального городского стадиона в Ирпене, который был разрушен оккупантами. Дом обладателя "Золотого мяча" за рубежом стал приютом для украинских переселенцев, а также Шевченко встречался с семьями погибших воинов.

В начале полномасштабной войны Шевченко уверял, что не вернется к футболу, ведь его мысли вообще не сконцентрированы на любимой игре миллионов. Зато в прошлом году Андрей Николаевич стал главой Украинской ассоциации футбола, которую ранее возглавлял скандальный Андрей Павелко.

И это далеко не весь перечень украинских спортсменов, которые приобщаются к общей победе в войне над Россией. К сожалению, также много спортсменов отдали свою жизнь за независимость и мирное небо над Украиной.