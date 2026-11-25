Кристиан Шевченко сменил клуб в середине английской футбольной пирамиды. Он будет защищать цвета Бейсингсток Тауна.

Сын президента УАФ будет выступать в 7-м дивизионе английского футбола. О подписании контракта с украинским футболистом сообщил инстаграм клуба.

Игроком какого клуба стал Шевченко

Украинец перешел из «Шолинга» в «Бейсингсток Таун». В составе предыдущего клуба футболист атакующей линии не провел ни одного матча.

Приход сына легенды футбола прокомментировал тренер нового для Кристиана клуба Дэн Браунли.

В Кристиане мы увидели очевидную угрозу для ворот соперника. Он значительно быстрее, чем, на мой взгляд, люди осознают, и в нем прекрасно сочетаются уверенность в собственных силах и искреннее стремление совершенствоваться. Он уверен в своих способностях, но не считает себя совершенным,

– отметил специалист.

Добавим, что Шевченко уже дебютировал за Бейсингсток Таун в официальных матчах. Недавно 20-летний сын легенды футбола был признан лучшим игроком матча.

Что еще известно о Кристиане Шевченко

На международном уровне Кристиан имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины. Он провел 11 матчей за команду U-19 и еще четыре матча за сборную U-20.

Перед переходом на полупрофессиональный уровень футбола он выступал за молодежную команду Уотфорда.

Кстати, недавно Кристиан отпраздновал 20-летие. В честь этого события футболиста публично поздравили его отец Андрей Шевченко и мать Кристен Пазик.