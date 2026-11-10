Шевченко с женой выступили с совместным обращением к сыну-футболисту

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В семье легендарного украинского футболиста отмечают важную дату, сообщает 24 Канал. Младший Шевченко, который решил пойти по стопам знаменитого отца и строит футбольную карьеру в Англии, отмечает юбилей.

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Шевченко и Пазик показали семейные фото по случаю праздника

10 ноября Кристиану Шевченко исполнилось 20 лет. По этому случаю его родители опубликовали совместный пост в инстаграме, в котором поделились семейными фотографиями с именинником.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик не стали ограничиваться формальным поздравлением и оставили сыну теплые слова поддержки.

С днем рождения, наш Кристиан. Продолжай идти за своими мечтами! Мы тебя любим– написали знаменитые родители.

Кристиан – один из четырех сыновей бывшего нападающего Милана и сборной Украины, который сейчас возглавляет Украинскую ассоциацию футбола. Как и отец, юноша выбрал футбольный путь, однако пока ему не удалось добиться значительных успехов на взрослом уровне.

Где сейчас играет сын легенды украинского футбола

Сейчас Кристиан Шевченко выступает за английский клуб Шолинг, представляющий седьмой по силе дивизион страны. К команде правый вингер присоединился в статусе свободного агента после ухода из Уотфорда.

В июле 2026 года английский клуб решил не продлевать сотрудничество с украинцем. В Уотфорде Шевченко-младший в основном играл за молодежные команды.

Футбольное образование Кристиан получал в известных английских академиях. Сначала он тренировался в системе лондонского Челси, а зимой 2022 года перешел в Тоттенхэм. Уже летом 2023 года футболист стал игроком Уотфорда.

Теперь 20-летний украинец пытается перезапустить карьеру в новом клубе и сделать следующий шаг в футболе.

Кстати, в конце октября Андрей Шевченко и Кристен Пазик уже поздравили с днем рождения другого сына – Джордана. 29 октября ему исполнилось 22 года.