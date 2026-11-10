Шевченко з дружиною виступили зі спільним зверненням до сина-футболіста

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У родині легендарного українського футболіста святкують важливу дату, повідомляє 24 Канал. Молодший Шевченко, який вирішив піти слідами знаменитого батька та будує футбольну кар'єру в Англії, відзначає ювілей.

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Шевченко та Пазік показали сімейні фото з нагоди свята

10 листопада Крістіану Шевченку виповнилося 20 років. З цієї нагоди його батьки опублікували спільний допис в інстаграмі, у якому поділилися сімейними світлинами з іменинником.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік не стали обмежуватися формальним привітанням і залишили синові теплі слова підтримки.

З днем народження, наш Крістіане. Продовжуй іти за своїми мріями! Ми тебе любимо– написали зіркові батьки.

Крістіан є одним із чотирьох синів колишнього нападника Мілана та збірної України, який нині очолює Українську асоціацію футболу. Як і батько, юнак обрав футбольний шлях, однак поки що йому не вдалося досягти значних успіхів на дорослому рівні.

Де зараз грає син легенди українського футболу

Нині Крістіан Шевченко виступає за англійський клуб Шолінг, який представляє сьомий за силою дивізіон країни. До команди правий вінгер приєднався у статусі вільного агента після відходу з Вотфорда.

У липні 2026 року англійський клуб вирішив не продовжувати співпрацю з українцем. У Вотфорді Шевченко-молодший переважно грав за молодіжні команди.

Футбольну освіту Крістіан здобував у відомих англійських академіях. Спочатку він займався у структурі лондонського Челсі, а взимку 2022 року перебрався до Тоттенгема. Вже влітку 2023-го футболіст став гравцем Вотфорда.

Тепер 20-річний українець намагається перезапустити кар'єру в новому клубі та зробити наступний крок у футболі.

До слова, наприкінці жовтня Андрій Шевченко та Крістен Пазік уже вітали з днем народження іншого сина – Джордана. 29 жовтня йому виповнилося 22 роки.