Про підписання сина легендарного володаря Золотого м'яча оголосив офіційний сайт Шолінга. Фінансові та інші деталі угоди не розголошуються, однак, за даними Transfermarkt, контракт розрахований до завершення сезону-2026/27.

Від академії Челсі – до сьомого дивізіону

Правий вінгер є одним із чотирьох синів легендарного українського футболіста Андрія Шевченка, який нині очолює УАФ. Крістіан пішов шляхом батька та обрав футбол, утім останній рік виявився для нього непростим.

Шевченко-молодший перейшов до нової команди у статусі вільного агента. У липні 2026 року він залишив Вотфорд, який вирішив не продовжувати з футболістом співпрацю.

Цікаво, що свій футбольний шлях Крістіан розпочинав в академії лондонського Челсі. Взимку 2022 року він перебрався до структури Тоттенгема, а влітку 2023-го став гравцем Вотфорда.

Однак закріпитися на дорослому рівні Крістіану поки не вдалося. За Вотфорд він виступав переважно за молодіжні команди, а в травні стало відомо, що клуб більше не розраховує на українця.

Шанс перезапустити кар'єру

Шолінг виступає у сьомому дивізіоні Англії. Після восьми турів команда має 10 очок і посідає 16-те місце серед 22 клубів.

На міжнародному рівні Крістіан має досвід виступів за юнацькі збірні України. Він провів 11 матчів за команду U-19 та ще чотири поєдинки за збірну U-20.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Шевченко привітав з днем народження свого іншого сина Алекса, який відзначив 14-річчя.