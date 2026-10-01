Цікаво, що хлопець ощасливив батьків своєю появою на світ буквально через два дні після того, як день народження святкував сам Шевченко-старший, пише 24 Канал.

Шевченко привітав сина з 14-річчям

В інстаграмі Шевченко опублікував тепле сімейне фото, на якому він, судячи з усього, грає в гольф зі своїми молодшими синами – Олександром (Александром, Алексом) та Райдером-Габріелем. На руці футболіста видно рукавичку, яку зазвичай вдягають гольфісти, а позаду щасливої родини – поле для цієї улюбленої гри Шевченка.

Сьогодні тобі 14! Люблю тебе та дуже тобою пишаюся, Олександре! З Днем народження!

– підписав світлину Андрій Шевченко.

З ювілею самого Шевченка минуло лише два дні: 29 вересня він відзначав своє 50-річчя.

Скільки років синам Андрія Шевченка

Олександр – третій за віком син Андрія Шевченка та Крістен Пазік.

Старшому Джордану 29 жовтня виповниться 22. Крістіан, який єдиний серед нащадків Шевченка обрав для себе шлях у футболі і грав за юнацьку збірну України, 10 листопада матиме 20-річний ювілей.

Молодший за Алекса Райдер-Габріель народився у 2014 році, вже після завершення професійної кар'єри батька. Йому нині 12, і в нього єдиного день народження не восени, а у квітні.