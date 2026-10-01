Интересно, что мальчик порадовал родителей своим появлением на свет буквально через два дня после того, как свой день рождения отмечал сам Шевченко-старший, пишет 24 Канал.

Шевченко поздравил сына с 14-летием

В инстаграме Шевченко опубликовал теплое семейное фото, на котором он, судя по всему, играет в гольф со своими младшими сыновьями – Александром (Алексом) и Райдером-Габриэлем. На руке футболиста видна перчатка, которую обычно надевают гольфисты, а позади счастливой семьи – поле для этой любимой игры Шевченко.

Сегодня тебе 14! Люблю тебя и очень тобой горжусь, Александр! С Днем рождения!

– подписал фотографию Андрей Шевченко.

С юбилея самого Шевченко прошло всего два дня: 29 сентября он отмечал свое 50-летие.

Сколько лет сыновьям Андрея Шевченко

Александр – третий по старшинству сын Андрея Шевченко и Кристен Пазик.

Старшему, Джордану, 29 октября исполнится 22 года. Кристиан, который единственный из потомков Шевченко выбрал для себя путь в футболе и играл за юношескую сборную Украины, 10 ноября отпразднует 20-летие.

Младший после Алекса Райдер-Габриэль родился в 2014 году, уже после завершения профессиональной карьеры отца. Ему сейчас 12, и у него единственного день рождения не осенью, а в апреле.