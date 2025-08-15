Максим Кличко, сын легенды мирового бокса Виталия Кличко, стремительно ворвался в отечественный баскетбол. Впрочем, успехи игрока "сине-желтых" в изучении украинского языка оставляют желать лучшего.

Младший сын Виталия Кличко преимущественно жил и учился за рубежом. Поэтому Максим практически не знал украинского языка, пишет 24 Канал со ссылкой на Blik.ua.

Как сын Кличко изучает украинский язык?

Ситуация изменилась после вызова в лагерь молодежной, а затем национальной сборной Украины. 20-летнему баскетболисту нужно было общаться с партнерами в команде. Впрочем, пока уровень владения украинским языком не позволяет Максиму свободно давать интервью.

Я учусь украинскому от партнеров по сборной. Много фраз уже выучил. Конечно, язык пока не на том уровне, чтобы интервью давать. Но все еще впереди. Потихоньку подтягиваю и надеюсь дать следующее интервью полностью на украинском, а не с английскими и французскими терминами,

– рассказал Максим.

Где учился сын Кличко?

Максим Кличко закончил частную британскую школу, а затем поступил в престижную старшую школу-интернат Taft School в штате Коннектикут.

После завершения школы-интерната в США он продолжил образование в американском колледже Amherst College.

Именно там он присоединился к университетской команде по баскетболу.

Сейчас Максим играет центрового за Монако U-21. По итогам прошлого сезона сын Кличко стал призером Молодежной лиги Франции.