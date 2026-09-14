Porsche нападающего врезался в другую машину, в результате чего были пострадавшие. Полиция проверила Мальдини-младшего и обнаружила неприятную правду о его состоянии, пишет 24 Канал.

Что известно о ДТП с участием Даниэля Мальдини

У игрока "Кальяри" обнаружили значительное превышение уровня алкоголя в крови. Алкотестер показал 0,91 мг на литр воздуха при первой попытке и 0,89 мг при второй – это соответствует 1,82 грамма на литр крови.

Согласно итальянскому законодательству, более 1,5 грамма алкоголя на литр крови – это третья, самая тяжкая категория нарушений. За вождение в таком состоянии предусмотрена уголовная ответственность, лишение водительских прав и конфискация автомобиля на срок от 1 до 2 лет.

Все ли в порядке с Мальдини после аварии

Сам Мальдини во время столкновения не получил серьезных травм, хотя реанимобиль, прибывший на место происшествия, доставил его в больницу для обследования по "синему коду" (легкие травмы). Зато несколько человек, находившихся в другой машине, попали в скорую помощь с "желтым кодом" (травмы средней тяжести).

Мальдини-младший ехал на Porsche после победного матча его "Кальяри" с "Аталантой". Клуб 24-летнего нападающего выиграл со счетом 2:1, а сам он забил решающий гол с одиннадцатиметровой отметки.

Даниэль – представитель футбольной династии. Его дед Чезаре был известным футболистом и тренером, а отец Паоло стал одним из лучших защитников в истории итальянского футбола, проведя всю карьеру только за "Милан".