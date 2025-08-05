Внимание общества всегда было, есть и будет приковано к ведущим футболистам, которые на поле являются настоящими лидерами, а за его пределами превращаются в заботливых пап. Многие игроки строят не только большую карьеру, но и большую семью.

Одним из таких футболистов и образцовых пап является ветеран, лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко. Бывший капитан киевлян в счастливом браке с женой Инной воспитывает троих детей, сообщает 24 Канал.

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Сколько детей у Андрея Ярмоленко?

Осенью 2011-го Андрей и Инна официально узаконили свои отношения, став мужем и женой. В том же году пара отгуляла свадьбу, где среди гостей были его тогдашние одноклубники по Динамо.

Через два года (в 2013-м) футболист и его возлюбленная впервые стали родителями. На свет родился сын, которого назвали Иваном.

Первый ребенок в семье Ярмоленко

Через два года (в 2015-м) у Ивана родился младший братик Даниил.



Второй ребенок в семье Ярмоленко / Фото из инстаграма Инны

В августе 2017-го Ярмоленко вместе с семьей переехал в Германию, где подписал контракт с дортмундской Боруссией. Сыновья вингера даже успели примерить игровую форму "шмелей", поддерживая выбор своего отца.



Иван и Даниил Ярмоленко / Фото из инстаграма жены футболиста

Третьего сына Инна подарила Андрею в конце октября 2020-го. Парня назвали Максимом. На тот момент Ярмоленко уже выступал за английский Вест Хэм, куда перешел в июле 2018-го. Период в Германии не был длительным (26 матчей: 6 голов и один ассист).

В июле 2022-го семья украинского футболиста сменила дождливую Великобританию на солнечные ОАЭ, став игроком Аль-Айна. В эмиратском клубе поиграл под руководством Сергея Реброва.



Семья Ярмоленко / Фото из инстаграма жены игрока

Через год Динамо Киев объявило о возвращении Андрея Ярмоленко на правах свободного агента. В бело-синей футболке киевлян уже провел 395 матчей, в которых забил 157 голов и 96 ассистов. Текущий сезон-2025/2026 станет последним в карьере футболиста.

Ярмоленко не слишком активный пользователь социальных сетей. Зато жена Инна последний раз выкладывала фото с сыновьями 1 января, когда поздравляла всех с Новым Годом.

Ранее 24 Канал рассказывал о семье Андрея Ярмоленко.