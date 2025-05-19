18 мая киевское Динамо расписало ничью с одесским Черноморцем 1:1 и за тур до окончания оформило досрочное чемпионство в УПЛ. Для Андрея Ярмоленко это чемпионство стало уже четвертым в украинском элитном дивизионе.

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Знакомство на дискотеке и забавная ложь футболиста

Однако не только на футбольном поле Андрей Николаевич имеет грандиозные успехи. В семейной жизни известного футболиста также царит гармония.

24 Канал рассказывает интересную историю знакомства Андрея и Инны Ярмоленко, их троих детей и постоянные переезды из-за футбольной жизни динамовца.

У пары очень веселая история знакомства, которая состоялась во время одной из дискотек на берегу Днепра. Туда Инна пришла отдохнуть вместе с подругами. Зато Андрей с одноклубниками праздновал завершение сезона. Тогда еще никому неизвестный футболист второй команды Динамо, который только делал первые шаги в столичном клубе, пригласил красавицу на танец. С тех пор все и закрутилось.

Знакомство Андрея и Инны / Фото из инстаграма избранницы футболиста

Правда, был один момент, который скрыл игрок. Речь идет о возрасте. Андрей не хотел испугать Инну, которая ему нравилась, поэтому солгал о своем настоящем возрасте. Ярмоленко сказал, что ему уже исполнилось 20 лет, хотя было всего 17. Зато его избраннице было 19 лет.

Когда я заканчивала третий курс, он признался, что у него завтра в школе выпускной,

– вспомнила Инна.

Но эта сознательная ложь не поставила точку на их отношениях.

В октябре 2011-го пара официально узаконила свои отношения и создала новую украинскую семью. В том же году супруги сыграли роскошную свадьбу, куда Андрей пригласил своих тогдашних одноклубников и других друзей, которые играли или поиграли в УПЛ. Праздничное событие состоялось после окончания футбольного сезона.



Свадьба Ярмоленко / Фото из инстаграма Инны

Два пополнения в семье

Избранница футболиста – очень многогранная девушка, поэтому развивалась в разных направлениях. Однако вся работа ушла на паузу, когда в 2013-м году Инна и Андрей впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Иваном. Жена футболиста погрузилась в роль материнства.

Андрей и Инна Ярмоленко вместе с сыном Иваном / Фото с аккаунтов пары в инстаграме

Уже в 2015-м у счастливой семьи родился второй ребенок. И снова у пары родился мальчик, которому дали имя Даниил.



Второй сын в семье Ярмоленко / Фото из инстаграма жены футболиста

Еще через два года в статусе счастливого папы и лидера Динамо Андрей Ярмоленко подписал контракт с дортмундской Боруссией. "Шмели" обратили свое внимание на талантливого и техничного динамовца. Семья поддержала выбор Андрея.

Семья Ярмоленко поддерживала все трансферы Андрея / Фото из инстаграма Инны

Правда, вояж в Германию не был длительным (26 игр за Боруссию – по 6 мячей и голевых передач). Уже в июле 2018-го Ярмоленко вместе с семьей переезжает жить в дождливый Лондон, где становится футболистом Вест Хэма. Вот в Англии украинский вингер поиграл до июля 2022-го. В футболке "молотобойцев" Андрей Николаевич провел 86 матчей (13 голов и 6 ассистов).

Именно в Британии семья украинского игрока встретила полномасштабную войну в их родной стране. Несмотря на жизнь в другом государстве Андрей и Инна активно поддерживали родную страну и словом и делом.

Семья Ярмоленко помогала украинцам / Фото из инстаграма футболиста

Третий сын в семье

Именно в этот английский период Андрей и Инна создают многодетную семью. 25 октября 2020-го года у пары рождается третий ребенок – сын Максим.

Пополнение в семье футболиста / Фото из инстаграма Инны

Летом 2022-го украинская семья меняет дождливый Лондон на солнечные ОАЭ. Ярмоленко стал футболистом Аль-Айна, который руководил Сергей Ребров. За эмиратский клуб Андрей сыграл ровно год (33 поединка: 12 голов и 6 ассистов).

Возвращение в Динамо и побитие рекорда Реброва

1 июля 2023-го года пришло время возвращаться в родные стены. Ярмоленко снова надел динамовскую футболку. Андрей перешел в Динамо в статусе свободного агента. Даже в уже солидном возрасте футболист продолжает выступать на высоком уровне и мотивировать своих младших партнеров по команде на положительные результаты.

Также Андрей продолжает выступать в сборной Украины.

Самая большая поддержка Ярмоленко / Фото из инстаграма жены

В футболке киевского клуба Андрей Ярмоленко уже провел 392 матча, в которых отметился 157 голами и 96 ассистами.

Отметим, что как раз в Одессе Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром Динамо в чемпионате Украины. Футболист реализовал пенальти и оформил свой 114-й гол в бело-синей футболке. Ярмоленко превзошел достижение нынешнего тренера Сергея Реброва, у которого 113 мячей.

Несмотря на такую успешную и насыщенную футбольную карьеру Андрей помогает Инне в воспитании их трех сыновей. Футболист является прекрасным отцом и настоящим примером для своих ребят. Инна же вдохновляет своих мужчин на успехи и создает гармонию в их большой семье.