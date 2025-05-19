18 травня київське Динамо розписало нічию із одеським Чорноморцем 1:1 та за тур до закінчення оформило дострокове чемпіонство в УПЛ. Для Андрія Ярмоленка це чемпіонство стало вже четвертим в українському елітному дивізіоні.

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Знайомство на дискотеці та кумедна брехня футболіста

Однак не лише на футбольному полі Андрій Миколайович має грандіозні успіхи. У сімейному житті відомого футболіста також панує гармонія.

24 Канал розповідає цікаву історію знайомства Андрія та Інни Ярмоленко, їх трьох дітей та постійні переїзди через футбольне життя динамівця.

У пари дуже весела історія знайомства, яка відбулась під час однієї із дискотек на березі Дніпра. Туди Інна прийшла відпочити разом із подругами. Натомість Андрій із одноклубниками святкував завершення сезону. Тоді ще нікому невідомий футболіст другої команди Динамо, який лише робив перші кроки у столичному клубі, запросив красуню на танець. Відтоді все й закрутилось.

Знайомство Андрія та Інни / Фото з інстаграму обраниці футболіста

Щоправда, був один момент, який приховав гравець. Мова йде про вік. Андрій не хотів злякати Інну, яка йому подобалась, тому збрехав про свій справжній вік. Ярмоленко сказав, що йому вже виповнилось 20 років, хоча було лише 17. Натомість його обраниці було 19 років.

Коли я закінчувала третій курс, він зізнався, що у нього завтра у школі випускний,

– пригадала Інна.

Але ця свідома брехня не поставила крапку на їх стосунках.

У жовтні 2011-го пара офіційно узаконила свої стосунки та створила нову українську родину. Того ж року подружжя відіграло розкішне весілля, куди Андрій запросив своїх тодішніх одноклубників та інших друзів, які грали чи пограли в УПЛ. Святкова подія відбулась після закінчення футбольного сезону.



Весілля Ярмоленка / Фото з інстаграму Інни

Два поповнення у сім'ї

Обраниця футболіста – дуже багатогранна дівчина, тому розвивалась у різних напрямках. Однак уся робота пішла на паузу, коли у 2013-му році Інна та Андрій вперше стали батьками. У пари народився син, якого назвали Іваном. Дружина футболіста поринула у роль материнства.

Андрій та Інна Ярмоленки разом із сином Іваном / Фото з акаунтів пари в інстаграмі

Вже у 2015-му у щасливої родини народилась друга дитина. І знову у пари народився хлопчик, якому дали ім'я Данило.



Другий син у родині Ярмоленків / Фото з інстаграму дружини футболіста

Ще через два роки у статусі щасливого татуся та лідера Динамо Андрій Ярмоленко підписав контракт із дортмундською Боруссією. "Джмелі" звернули свою увагу на талановитого і технічного динамівця. Родина підтримала вибір Андрія.

Сім'я Ярмоленка підтримувала усі трансфери Андрія / Фото з інстаграму Інни

Щоправда, вояж до Німеччини не був тривалим (26 ігор за Боруссію – по 6 м'ячів і гольових передач). Вже у липні 2018-го Ярмоленко разом із сім'єю переїжджає жити у дощовий Лондон, де стає футболістом Вест Хема. От в Англії український вінгер пограв до липня 2022-го. У футболці "молотобійців" Андрій Миколайович провів 86 матчів (13 голів і 6 асистів).

Саме у Британії родина українського гравця зустріла повномасштабну війну у їх рідній країні. Попри життя в іншій державі Андрій та Інна активно підтримували рідну країну і словом і ділом.

Сім'я Ярмоленка допомагала українцям / Фото з інстаграму футболіста

Третій син у родини

Саме у цей англійський період Андрій та Інна створюють багатодітну родину. 25 жовтня 2020-го року у пари народжується третя дитина – син Максим.

Поповнення у родині футболіста / Фото з інстаграму Інни

Влітку 2022-го українська родина змінює дощовий Лондон на сонячні ОАЕ. Ярмоленко став футболістом Аль-Айна, який керував Сергій Ребров. За еміратський клуб Андрій зіграв рівно рік (33 поєдинки: 12 голів і 6 асисти).

Повернення у Динамо та побиття рекорду Реброва

1 липня 2023-го року настав час повертатись у рідні стіни. Ярмоленко знову одягнув динамівську футболку. Андрій перейшов у Динамо у статусі вільного агента. Навіть у вже солідному віці футболіст продовжує виступати на високому рівні та мотивувати своїх молодших партнерів по команді на позитивні результати.

Також Андрій продовжує виступати у збірній України.

Найбільша підтримка Ярмоленка / Фото з інстаграму дружини

У футболці київського клубу Андрій Ярмоленко вже провів 392 матчі, у яких відзначився 157 голами та 96 асистами.

Відзначимо, що якраз в Одесі Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром Динамо у чемпіонаті України. Футболіст реалізував пенальті та оформив свій 114-й гол у біло-синій футболці. Ярмоленко перевершив досягнення нинішнього тренера Сергія Реброва, у якого 113 м'ячів.

Попри таку успішну та насичену футбольну кар'єру Андрій допомагає Інні у вихованні їх трьох синів. Футболіст є чудовим батьком і справжнім прикладом для своїх хлопців. Інна ж надихає своїх чоловіків на успіхи та створює гармонію у їх великій родині.