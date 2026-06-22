Сыновья Месси едва не подрались во время его хет-трика – жене пришлось вмешаться

Аргентинский нападающий триумфально дебютировал на Мундиале. Месси забил хет-трик в ворота сборной Алжира. Матч завершился разгромной победой аргентинцев со счётом 3:0.

Пока звездный отец разгромил оборону соперника, на трибунах разворачивалась своя драма. За игрой Месси наблюдала его семья, однако сыновей футболиста больше интересовали личные разборки, об этом расскажет 24 Канал.

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Как вели себя сыновья Месси во время матча?

В соцсетях стремительно набирают просмотры кадры, где старший сын Тьяго устроил погоню за средним братом Матео. Мальчики гонялись друг за другом между креслами, полностью игнорируя события на футбольном поле. Похоже, сыновья капитана чем-то не поделились, и фееричная игра отца в тот момент отошла для них на второй план.

Antonella had to save Mateo from getting beat up by Thiago pic.twitter.com/MIHRFfZl75 — AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 22, 2026

Как Аргентина с Месси начала матч на ЧМ-2026?