Украина упала рекордно низко в рейтинге УЕФА: на каком месте наши клубы в таблице коэффициентов

Представители УПЛ в последнее время крайне плохо выступали в еврокубках в последнее время. Из-за этого наша ассоциация начнет сезон в конце третьего десятка таблицы коэффициентов.

Уже на этой неделе в еврокубках стартует новый сезон 2025-2026. Среди участников соревнований будут и представители Украины в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, сообщает 24 Канал.

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Украина в рейтинге УЕФА

Новый евросезон Украина начнет аж на 28 месте в таблице коэффициентов УЕФА. Это самая низкая позиция нашей ассоциации в XXI веке. За последние четыре сезона представители УПЛ заработали лишь 17,600 баллов.



Место Украины в европейской таблице коэффициентов / Скриншот с сайта УЕФА

В текущем сезоне нашу страну представят на евроарене четыре команды. Динамо будет стартовать в Лиге чемпионов, Шахтер сыграет в Лиге Европы, тогда как в Лигу конференций отправились Полесье и Александрия.

Дончане будут стартовать с 1-го квалификационного раунда, тогда как другие три клуба – со 2-го раунда квалификации в своих турнирах. Впрочем уже со следующего сезона наш чемпион будет начинать с первого раунда квалификации ЛЧ.



Топ-десятка таблицы коэффициентов УЕФА / скриншот с сайта УЕФА

Для того, чтобы победитель УПЛ снова начинал со 2 кв. раунда, надо, чтобы Украина поднялась аж на 22 места. Зато падение на 30-ю позицию и ниже приведет к отбрасыванию одной команды в Лиге конференций в первый раунд отбора.

Отметим, что Россия оказалась выше Украины в таблице коэффициентов из-за позорного решения УЕФА. Несмотря на дисквалификацию клубов из этой страны, организация насчитывает им по 4,333 балла в рейтинг.