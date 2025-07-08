Вже цього тижня в єврокубках стартує новий сезон 2025-2026. Серед учасників змагань будуть і представники України в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій, повідомляє 24 Канал.

До теми Українські клуби в єврокубках: де гратимуть, коли матчі та хто суперники

Україна в рейтингу УЄФА

Новий євросезон Україна розпочне аж на 28 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це найнижча позиція нашої асоціації у XXI сторіччі. За останні чотири сезони представники УПЛ заробили лише 17,600 балів.



Місце України в європейській таблиці коефіцієнтів / скріншот з сайту УЄФА

У поточному сезоні нашу країну представлять на євроарені чотири команди. Динамо стартуватиме у Лізі чемпіонів, Шахтар зіграє в Лізі Європи, тоді як в Лігу конференцій відправились Полісся та Олександрія.

Донеччани стартуватимуть з 1-го кваліфікаційного раунду, тоді як інші три клуби – з 2-го раунду кваліфікації у своїх турнірах. Втім вже з наступного сезону наш чемпіон починатиме з першого раунду кваліфікації ЛЧ.



Топ-десятка таблиці коефіцієнтів УЄФА / скріншот з сайту УЄФА

Для того, щоб переможець УПЛ знову починав з 2 кв. раунду, треба, щоб Україна піднялась аж на 22 місця. Натомість падіння на 30-ту позицію і нижче призведе до відкидання однієї команди в Лізі конференцій у перший раунд відбору.

Зазначимо, що Росія опинилась вище України у таблиці коефіцієнтів через ганебне рішення УЄФА. Попри дискваліфікацію клубів з цієї країни, організація нараховує їм по 4,333 бали в рейтинг.