Многие не верят: Онофрийчук об иностранных гимнастах, которые спрашивают о войне

Абсолютная чемпионка Европы по художественной гимнастики Таисия Онофрийчук к международным соревнованиям готовится в Киеве. Иностранные коллеги не догадываются, что в Украине до сих пор идет война.

За рубежом спортсмены даже не представляют, в каких условиях приходится тренироваться украинским атлетам. Более того, некоторые из них не знают, что война в Украине до сих пор продолжается, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

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Как Онофрийчук реагирует на воздушные тревоги в Киеве

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук рассказала, как ей сложно тренироваться во время тревог. Но больше всего 17-летняя спортсменка волнуется за своих родных, когда находится на соревнованиях за рубежом.

"У нас в Киеве обычно ночью тревоги. И все время взрывы ночью – в час, три, пять ночи. В любое время.

Однажды просто возле нашего дома сбили что-то – прямо под окном. Я очень испугалась. Дрожала вся. Сейчас уже как-то немного привыкаю, но все равно очень страшно во время любой тревоги.

Когда мы за границей, то в Киеве все равно все время обстрелы. И мне семья старается не рассказывать, чтобы я не переживала. Но когда я не рядом с родными, то мне страшнее за них. Я больше переживаю, чем когда я дома", – рассказала гимнастка.

За рубежом не верят, что в Украине идет война

Гимнастки из других сборных иногда спрашивают украинок о войне. Они слабо представляют, что Россия ежедневно наносит удары ракетами и дронами по столице Украины.

Честно скажу, что многие не верят. Есть такие, кто спрашивают: "Вас до сих пор бомбят?". До сих пор бомбят, еще и как, и ежедневно. Не понимают, сколько дней у нас занимает дорога на каждый старт,

– сказала Онофрийчук.

Напомним, что Таисия Онофрийчук впервые за последние 28 лет завоевала "золото" для Украины в личном многоборье на чемпионате Европы. В целом на счету юной гимнастки четыре медали Евро-2025: кроме "золота", завоевала еще одно "серебро" и две "бронзы".