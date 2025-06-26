Олимпийская призерка Анна Ризатдинова поделилась воспоминаниями о непростых условиях жизни в киевском спортинтернате. Она рассказала о строгих правилах, которые существовали в учреждении, пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Откровенный рассказ гимнастки

Анна призналась, что всегда мечтала жить в Киеве, однако переезд после приглашения сборной Украины дался ей очень трудно. Она рассказала, что в Симферополе жила в хороших условиях, была единственным ребенком в семье, родители ее обожали.

А здесь – большой город, спортинтернат, и я одна. Один санузел и душ на два этажа, комендантский час, запрет на электроприборы. Был человек, который следил за нами. Никаких развлечений - все очень строго. Помню, были тараканы, общая столовая. Но это был важный и полезный опыт,

– сказала Ризатдинова.

Она также сообщила, что Дерюгина не позволила ей жить в комфортной квартире ближе к залу.

"Но она ответила: "Если хотите, чтобы из Ани выросла гимнастка – пусть живет, как все. Там она закалится". И она была права. Родители ей доверились.

Было немного страшно: тренировки заканчивались в восемь вечера, мы были на Крещатике, потом метро до Лесной – конечная станция, а оттуда еще пешком до интерната. Уже девять вечера, не самый спокойный район, особенно для девушек. Но ничего, справилась", – добавила Анна Ризатдинова.

Интересно. Анна Ризатдинова активно поддерживает Украину и регулярно высказывает свою общественную позицию.

Отметим, что украинская гимнастка является бронзовой призеркой Олимпийских игр-2016.