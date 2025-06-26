Олімпійська призерка Анна Різатдінова поділилася спогадами про непрості умови життя у київському спортінтернаті. Вона розповіла про суворі правила, які існували в установі, пише 24 Канал з посиланням на NV.

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Відверта розповідь гімнастки

Анна зізналася, що завжди мріяла жити у Києві, однак переїзд після запрошення збірної України дався їй дуже важко. Вона розповіла, що у Сімферополі жила в хороших умовах, була єдиною дитиною в родині, батьки її обожнювали.

А тут – велике місто, спортінтернат, і я одна. Один санвузол і душ на два поверхи, комендантська година, заборона на електроприлади. Була людина, яка стежила за нами. Ніяких розваг — усе дуже суворо. Пам’ятаю, були таргани, спільна їдальня. Але це був важливий і корисний досвід,

– сказала Різатдінова.

Вона також повідомила, що Дерюгіна не дозволила їй жити в комфортній квартирі ближче до залу.

"Але вона відповіла: "Якщо хочете, щоб з Ані виросла гімнастка – нехай живе, як усі. Там вона загартується". І вона мала рацію. Батьки їй довірились.

Було трохи страшно: тренування закінчувалися о восьмій вечора, ми були на Хрещатику, потім метро до Лісової – кінцева станція, а звідти ще пішки до інтернату. Уже дев’ята вечора, не найспокійніший район, особливо для дівчат. Але нічого, впоралася", – додала Анна Різатдінова.

Цікаво. Анна Різатдінова активно підтримує Україну і регулярно висловлює свою громадську позицію.

Відзначимо, що українська гімнастка є бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2016.