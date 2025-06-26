Ямайська 38-річна бігунка анонсувала, що вже зовсім скоро проведе свої останні змагання. Вони відбудуться в її рідній країні, повідомляє 24 Канал із посиланням на NBC Sports.

Читайте також Легкоатлетка, яка могла підкорити подіум: хто така Юлія Левченко, рідне місто якої знищила Росія

Фрейзер-Прайс підсумувала свою кар'єру

Наразі легкоатлетка готується виступити на чемпіонаті Ямайки. За підсумками фінального забігу на 100 метрів троє найкращих спортсменок увійдуть до складу національної збірної для участі в чемпіонаті світу, який відбудеться в Токіо у вересні. Також вони потраплять до естафетної команди 4×100 метрів.

"Упродовж наступних двох днів я востаннє вийду на доріжку Національного стадіону, і, якщо чесно, це один із тих моментів, на які я з нетерпінням чекаю. Знаєте чому? Бо мені абсолютно нічого втрачати, і водночас – є, що здобути. Тому що саме ваша любов, ваша підтримка та ваше заохочення тримали мене. Саме те, як ви мене вшановували. Саме те, як ви завжди були поруч.

І, коли я вийду на доріжку упродовж наступних двох днів, це буде не просто про біг. Це буде про можливості. Це про те, як ми продовжуємо змінювати уявлення про жінок в елітному спринті. Це про ваш час, про вшанування вашого часу. Це про знання того, чого ви хочете, і готовність пройти весь шлях заради цього", – розповіла бігунка.

Довідка. Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс є 3-разовою олімпійською чемпіонкою. Вона здобувала "золото" у Пекіні-2008 та Лондоні-2012 на дистанції 100 метрів. А в Токіо-2020 тріумфувала у складі збірної Ямайки в естафету 4х100.

Зазначимо, що особистим рекордом за кар'єру на дистанції 100 метрів для представниці Ямайки є 10,60 секунди. Це третій результат серед жінок в історії.

Нагадаємо, що у травні нігерійська дебютантка Фейвор Офілі встановила світовий рекорд на спринтерській дистанції. Вона перевершила попередній найкращий результат одразу на 0,38 секунди.