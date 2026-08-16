Феерия от Онофрийчук: украинская гимнастка обошла россиянку и завоевала вторую медаль ЧМ

Таисия Онофрийчук завоевала серебряную медаль чемпионата мира 2026 года по художественной гимнастике. Украинка заняла второе место в финале упражнений с булавами.

18-летняя гимнастка продолжает феерическое выступление на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне. После триумфа в упражнении с обручем она пополнила свою коллекцию еще одной наградой, сообщает 24 Канал.

Онофрийчук уступила чемпионке всего 0,1 балла

В финале с булавами украинка получила за свое выступление 30,050 балла. Этого результата хватило для второго места, хотя до золота Таисии не хватило всего 0,100 балла.

Победу одержала представительница Болгарии Стиляна Николова, набравшая 30,150 балла. Третье место заняла россиянка Мария Борисова, выступавшая без флага, которая также получила 30,050 балла, однако уступила украинке по дополнительным показателям.

Особо отметим, что Онофрийчук пробилась в финал с последнего, восьмого проходного места. Несмотря на это, украинка сумела подняться на вторую позицию и завоевать серебряную медаль.

Две медали Онофрийчук на одном чемпионате

Для Таисии эта награда стала уже второй на чемпионате мира-2026. Ранее украинка блестяще выступила в финале с обручем, где завоевала золотую медаль.

Эта победа стала исторической для украинской художественной гимнастики. Онофрийчук принесла Украине первое золото в индивидуальных дисциплинах чемпионатов мира за последние 13 лет.

На нынешнем чемпионате мира 18-летняя украинка пробилась в три индивидуальных финала. В многоборье она остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.