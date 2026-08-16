18-річна гімнастка продовжує феєричний виступ на світовій першості у Франкфурті-на-Майні. Після тріумфу у вправі з обручем вона додала до своєї колекції ще одну нагороду, повідомляє 24 Канал.

Онофрійчук лише 0,1 бала поступилася чемпіонці

У фіналі з булавами українка отримала за свій виступ 30,050 бала. Цього результату вистачило для другого місця, хоча до золота Таїсії забракло лише 0,100 бала.

Перемогу здобула представниця Болгарії Стіляна Ніколова, яка набрала 30,150 бала. Третю сходинку посіла безпрапорна росіянка Марія Борисова, яка також отримала 30,050 бала, однак поступилася українці за додатковими показниками.

Особливо відзначимо, що Онофрійчук пробилася до фіналу з останнього, восьмого прохідного місця. Попри це, українка зуміла піднятися на другу позицію та оформити срібну медаль.

Дві медалі Онофрійчук на одному чемпіонаті

Для Таїсії ця нагорода стала вже другою на чемпіонаті світу-2026. Раніше українка блискуче виступила у фіналі з обручем, де виборола золоту медаль.

Ця перемога стала історичною для української художньої гімнастики. Онофрійчук принесла Україні перше золото в особистих дисциплінах чемпіонатів світу за останні 13 років.

На цьогорічній світовій першості 18-річна українка відібралася до трьох особистих фіналів. У багатоборстві вона зупинилася за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце.