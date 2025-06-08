Онофрийчук поражает на Евро: юная гимнастка получила три медали за день

В субботу, 7 июня, Таисия Онофрийчук завоевала титул чемпионки Европы. На следующий день соревнований украинская гимнастка пополнила свою коллекцию еще тремя наградами.

В целом сборная Украины завоевала пять наград на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Четыре из них завоевала 17-летняя Таисия Онофрийчук, пишет 24 канал.

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Мощное выступление украинки

В финалах отдельных видов на чемпионате Европы по художественной гимнастике 17-летняя Таисия Онофрийчук завоевала сразу три личные медали.

Свое выступление она начала с бронзы в упражнении с обручем, где судьи оценили ее программу в 29.850 балла. Украинка лишь на 0.100 балла опередила израильтянку Мааян Сумкин, но уступила чемпионке мира-2023 Стильяне Николовой из Болгарии на 0.450 очка.

В финале с булавами Онофрийчук завоевала "серебро", получив 30.400 балла – столько же, как и победительница Николова. Однако по дополнительным критериям украинка стала второй. Еще одна представительница Украины, Полина Карика, заняла четвертое место (28.600 балла), уступив бронзовому призеру Софии Рафаэли из Италии на 0.800 очка.

Завершила турнир Таисия бронзовой медалью в упражнении с лентой. Ее выступление принесло 29.500 балла – на этот раз она уступила лишь Дарье Варфоломевой, представляющей Германию.

В упражнении с мячом Онофрийчук остановилась в шаге от пьедестала, став четвертой с результатом 28.350 балла.

Отметим, что в личном многоборье Таисия Онофрийчук добыла золотую медаль, став чемпионкой Европы. Это первое "золото" Украины на чемпионате Европы в личном многоборье за последние 28 лет и в целом третье в истории страны.