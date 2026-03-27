Для первого в истории спортсмена-миллиардера это уже не первый подобный эпизод. В 2021 году, как и сейчас, авто с гольфистом внутри перевернулось, пишет Sky News.

Что произошло с Тайгером Вудсом?

Информация об аварии с участием Вудса пока минимальна. Полиция во Флориде лишь подтвердила, что машина спортсмена попала в ДТП, и речь идет именно о переворачивании транспортного средства.

Подробности индиценту обещают сообщить позже. Неизвестно даже, выжил ли Вудс.

Что известно о Тайгере Вудсе?

Американец является одним из самых успешных игроков в гольф в истории, получив в целом более 80 побед на турнирах, в частности 15 серии "мэйджор".

Он первым из всех спортсменов планеты пересек отметку в 1 миллиард долларов состояния, но 90% этой суммы заработал не игрой в гольф, а рекламными контрактами с различными брендами.

Вудс имеет медаль Свободы, которую ему в 2019 году вручил лично президент США Дональд Трамп.

В 2021 году Вудс уже попадал в аварию, это произошло в Лос-Анджелесе. Тогда он получил несколько открытых переломов ноги.

Полиция установила, что его машина неслась на скорости, которая была вдвое выше разрешенной на том участке.

Правоохранителям не удалось получить образцы крови спортсмена, чтобы определить, был ли он под действием каких-либо веществ. Официальных обвинений против него не выдвигалось.