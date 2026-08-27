Фьюри рассказал сенсационные подробности: что произошло через минуту после боя с Кличко

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вспомнил о победе над Владимиром Кличко в 2015 году. Британец признался, что долгожданный триумф не принес ему ожидаемого счастья.

Победа над звездным украинцем стала главной спортивной целью Фьюри еще с детства. Однако после того, как мечта сбылась, боксер неожиданно столкнулся с чувством пустоты и потерей мотивации, сообщает ALF Global.

О чем мечтал Фьюри

Фьюри рассказал, что с юных лет следил за выступлениями украинского чемпиона и мечтал однажды победить его. По словам британца, его не интересовали ни деньги, ни слава, ни чемпионские пояса – главной целью было победить именно Кличко.

Когда я был маленьким, Владимир был чемпионом мира в супертяжелом весе, и я смотрел его по телевизору. Я всегда говорил: "Однажды я победю этого парня". И все надо мной смеялись,

– вспомнил Фьюри.

Британец три года ждал возможности провести титульный бой, а сам поединок называл для себя "Эверестом". 28 ноября 2015 года Фьюри наконец осуществил задуманное – победил Кличко единогласным решением судей и взял у него чемпионские титулы.

Через минуту после победы все изменилось

Больше всего Фьюри поразило то, что после достижения главной цели он не почувствовал ожидаемой эйфории. Наоборот, сразу после боя боксера охватило чувство пустоты.

Потом я выиграл. Как я и говорил, что выиграю. Потом все закончилось. Эверест, все, чего я хотел с самого детства, было достигнуто. Я думал, что это будет невероятно. Но уже через минуту наступил обвал. Было ощущение: а что дальше?

– признался Фьюри.

По его словам, когда он вернулся в раздевалку и вышел на пресс-конференцию, уже находился в депрессивном состоянии. Боксер объяснил, что всю жизнь сосредоточивался на одной цели – стать чемпионом и победить Кличко. Когда это наконец произошло, он не понимал, что делать дальше.

Бой в Дюссельдорфе прервал 11-летнее доминирование Кличко в супертяжелом весе.