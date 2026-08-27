Перемога над зірковим українцем стала головною спортивною ціллю Ф'юрі ще з дитинства. Однак після здійснення мрії боксер несподівано зіткнувся з відчуттям порожнечі та втратою мотивації, передає ALF Global.

Про що мріяв Ф'юрі

Ф'юрі розповів, що з юних років стежив за виступами українського чемпіона та мріяв одного дня здолати його. За словами британця, його не цікавили ані гроші, ані слава чи чемпіонські пояси – головною метою було перемогти саме Кличка.

Коли я був маленьким, Володимир був чемпіоном світу в надважкій вазі, і я дивився його по телевізору. Я завжди казав: "Одного дня я переможу цього хлопця". І всі з мене сміялися,

– пригадав Ф'юрі.

Британець три роки чекав на можливість отримати титульний бій, а сам поєдинок називав для себе "Еверестом". 28 листопада 2015 року Ф'юрі нарешті здійснив задумане – переміг Кличка одноголосним рішенням суддів і забрав його чемпіонські титули.

Через хвилину після перемоги все змінилося

Найбільше Ф'юрі вразило те, що після досягнення головної мети він не відчув очікуваної ейфорії. Навпаки, вже одразу після бою боксера накрило відчуття порожнечі.

Потім я виграв. Як я і казав, що виграю. Потім усе закінчилося. Еверест, усе, чого я хотів із самого дитинства, було досягнуто. Я думав, що це буде неймовірно. Але вже за хвилину стався обвал. Було відчуття: а що далі?

– зізнався Ф'юрі.

За його словами, коли він повернувся до роздягальні та вийшов на пресконференцію, вже перебував у депресивному стані. Боксер пояснив, що все життя концентрувався на одній меті – стати чемпіоном і перемогти Кличка. Коли це нарешті сталося, він не розумів, що робити далі.

Бій у Дюссельдорфі перервав 11-річне домінування Кличка у надважкій вазі.