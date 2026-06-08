Фьюри хочет побить спарринг-партнера – кого выбрал в соперники бывший соперник Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 килограмма) Тайсон Фьюри может сойтись с довольно неожиданным соперником. Боксеры хорошо знают друг друга.

Звездный британский боксер, который прошлые бой провел в апреле, похоже не собирается делать долгих пауз между поединками. Об этом сообщил ресурс Boxing News.

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Кого видят следующим оппонентом Фьюри?

На этот раз речь идет не о ком-то из великих имен. Как отметил источник, в ринг Тайсон может выйти с 41-летним албанцем Нельсоном Хисой.

Потенциальный соперник британца является его спарринг-партнером и имеет общего с Фьюри промоутера. Год назад он подписал контракт с компанией Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена.

Отметим, что этот бой может стать частью подготовки более известного атлета к встрече с другим знаковым для английской публики представителем – Энтони Джошуа. По сообщению Netflix, противостояние состоится осенью.

Что известно о Тайсоне Фьюри?

На протяжении своей карьеры 37-летний боксер в разное время владел чемпионскими поясами всех версий. Свой статус и титул WBC британец потерял в мае 2024-го, когда раздельным решением уступил Александру Усику. В декабре того же года состоялся реванш, который единодушным вердиктом судей снова остался с украинцем.

Сейчас Фьюри и Джошуа ведут приготовления к совместной битве. В частности, Энтони в июле сойдется с другим албанцем Кристианом Пренгой.