В Великобритании приняли важное решение о масштабном боксерском вечере в Кардиффе. Известно, что Тайсон Фьюри сможет выйти на ринг.

Новости о диагнозе "шизофрения" у Тайсона Фьюри всколыхнули мир бокса. Решение в отношении звездного боксера теперь принял Британский совет по контролю за боксом, пишет Sky Sports.

Что известно об участии Фьюри в бою с Джошуа

Несмотря на все трудности, Тайсон может выйти на ринг в ночь на 12 декабря, когда запланирован его бой с Энтони Джошуа.

Британский совет по контролю за боксом дал разрешение Тайсону Фьюри на бой против Энтони Джошуа после того, как возникли опасения относительно психического здоровья Фьюри. Пэрис Фьюри заявляла, что ее мужу Фьюри поставили диагноз "шизофрения", но впоследствии отозвала это заявление,

– отметили английские журналисты.

Отметим, что в поединке между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 килограмма) будет разыгран вакантный пояс WBA Super.

Что еще известно о Фьюри – Джошуа

Несмотря на то, что бой пройдет в Европе, он начнется в 01:30 по местному времени. Власти Кардиффа дали разрешение на это, даже несмотря на действующий комендантский час на проведение массовых мероприятий.

Время мегафайта будет максимально адаптировано под интересы глобальной аудитории зрителей, чтобы Netflix и промоутеры заработали на прямой трансляции "Битвы за Британию".