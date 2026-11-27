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Новини про діагностування шизофренії у Тайсона Ф’юрі сполошили боксерський світ. Рішення щодо зіркового боксера тепер ухвалила Британська рада контролю боксу, пише Sky Sports.

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Що відомо про участь Ф’юрі у бою з Джошуа

Попри усі негаразди, Тайсон може вийти на ринг у ніч проти 12 грудня, коли заплановано його бій з Ентоні Джошуа.

Британська рада контролю боксу дала дозвіл Тайсону Ф’юрі на бій проти Ентоні Джошуа після того, як виникли занепокоєння щодо психічного здоров’я Ф’юрі. Періс Ф’юрі заявляла, що її чоловікові Ф’юрі поставили діагноз шизофренія, але згодом відкликала цю заяву– зазначили англійські журналісти.

Зазначимо, що у поєдинку між колишніми чемпіонами світу у надважкій вазі (понад 90.72 кілограма) буде розіграно вакантний пояс WBA Super.

Що ще відомо про Ф’юрі – Джошуа

Попри проведення в Європі, поєдинок розпочнеться о 01:30 за місцевим часом. Влада Кардіффа дала дозвіл на це навіть попри дію комендантської години на проведення масових заходів.

Час мегафайту буде максимально адаптовано під інтереси глобальної аудиторії глядачів, заради того, щоб Netflix та промоутери заробили від прямої трансляції "Битви за Британію".