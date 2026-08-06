Дата боя между Джошуа и Фьюри определена: день был изменен, чтобы избежать неожиданной конкуренции

Похоже, дата супербоя Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри наконец-то определена. На выбор дня, когда британские супертяжеловесы сойдутся на ринге, повлиял неожиданный фактор, связанный с местом проведения поединка.

Главным претендентом на проведение одного из самых ожидаемых боев столетия является арена "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. А в Соединенных Штатах, как известно, своеобразное отношение к спорту, пишет 24 Канал.

Когда состоится бой Фьюри – Джошуа

По информации журналиста издания Sports Illustrated Криса Манникса, переговоры между промоутерами британцев до сих пор продолжаются, но стороны в целом согласны, что подходящей датой для боя является 20 ноября 2026 года.

Сразу удивляет, что это пятница, а не традиционная для больших боксерских вечеров суббота. Но все объясняется желанием провести поединок в Соединенных Штатах. Субботние вечера осенью у многих американских поклонников спорта посвящены просмотру студенческого футбола. Колледж-лига привлекает к себе не меньше внимания, чем НФЛ.

Чтобы не конкурировать за внимание американского зрителя, супербой Фьюри и Джошуа решили перенести на пятницу.

Почему бой Фьюри – Джошуа состоится не в Великобритании

Для поклонников бокса из Туманного Альбиона то, что крупнейшая британская дуэль в истории тяжелого веса пройдет за океаном, особенно болезнен.

Оба спортсмена выражали желание, чтобы их долгожданную встречу на ринге принимал легендарный стадион "Уэмбли". Но у главного человека в современном боксе, главы саудовского управления развлечений Турки Аль-Шейха, по этому поводу есть свои соображения.

Проблема в том, что на главной британской арене действует правило, согласно которому все массовые мероприятия должны заканчиваться не позднее 23:00 по местному времени. Организаторов боя Джошуа и Фьюри такой сценарий не устраивает: время трансляции поединка оказывается неудобным как для американского рынка, так и для азиатского.

Поэтому Турки хочет, чтобы "Битва за Британию" проходила в Соединенных Штатах.