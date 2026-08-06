Головним претендентом на те, щоб прийняти один з найбільш очікуваних боїв століття, є арена Madison Square Garden у Нью-Йорку. А у Сполучених Штатах, як відомо, своє специфічне ставлення до спорту, пише 24 Канал.

Коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа

За інформацією журналіста видання Sports Illustrated Кріса Меннікса, переговори між промоутерами британців досі тривають, але сторони загалом згодні, що вдалою датою для бою є 20 листопада 2026 року.

Одразу дивує, що це п'ятниця, а не традиційна для великих боксерських вечорів субота. Але усе пояснює бажання провести поєдинок у Сполучених Штатах. Суботні вечори восени у багатьох американських прихильників спорту присвячені перегляду студентського футболу. Коледж-ліга приковує до себе не менше уваги, ніж NFL.

Щоб не конкурувати за увагу американського глядача, суперфайт Ф'юрі та Джошуа вирішили посунути на п'ятницю.

Чому Ф'юрі – Джошуа відбуватиметься не у Великій Британії

Для прихильників боксу з Туманного Альбіону той факт, що найбільша британська дуель в історії хевівейту проходитиме за океаном, особливо болючий.

Обидва спортсмени висловлювали бажання, щоб їхню довгоочікувану зустріч на ринзі приймав легендарний стадіон Вемблі. Але у головної людини в сучасному боксі, голови саудівського управління розваг Туркі Аль-Шейха з цього приводу є власні міркування.

Проблема в тому, що на головній британській арені існує правило щодо завершення усіх масових заходів до 23:00 за місцевим часом. Організаторів бою Джошуа і Ф'юрі такий сценарій не влаштовує: час перегляду поєдинку виходить незручним як для американського ринку, так і для азійського.

Тому Туркі хоче, щоб "Битва за Британію" відбувалася у Сполучених Штатах.